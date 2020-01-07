2020-01-07T10:16:41+03:00
Происшествия

Туристка погибла, сорвавшись с обрыва в Адыгее, когда делала эффектное фото

30-летняя женщина приехала на каникулы из Воронежа
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: Адыгейский филиал ЮРПСОФото: Адыгейский филиал ЮРПСО
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Трагедия произошла вчера, 6 января, в районе Большой Азишской пещеры (Сосновая терраса). 30-летняя туристка из Воронежа, наслаждаясь красотами местной природы, решила сфотографироваться на этом впечатляющем фоне. Для того чтобы фото получилось эффектнее, она подошла к самому обрыву вершины. Но не удержала равновесие и упала вниз. Она не выжила.

- От полученных травм женщина скончалась на месте, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе Южного регионального спасательного отряда. - Поисково-спасательными работами занимались четверо спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, а именно ПСП Лагонаки.

К слову, спасатели не раз предупреждали, что в горах необходимо соблюдать все меры предосторожности. Отправляясь на вершины за яркими впечатлениями, нельзя забывать о безопасности своей и других людей. Кроме того, катаясь вне специально оборудованных мест и горнолыжных трасс, за территорией курортов, вы подвергаетесь опасности. Будьте внимательны и берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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