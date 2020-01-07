2020-01-07T11:30:29+03:00
Общество

На Кубани в Рождество пойдет снег

Метеорологи пообещали понижение температуры
Ева МУР@kp_kuban
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К вечеру синоптики пообещали снегК вечеру синоптики пообещали снегФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Рождественскую ночь во многих районах Краснодарского края пошел дождь. Однако ближе ко второй половине дня, 7 января, синоптики пообещали понижение температуры. И дождь превратится в мокрый снег.

Морозно будет в Мостовском и Отрадненском районах - ночью температура воздуха опустится до 10 градусов, днем не поднимется выше нуля. В центральной части края чуть теплее - ночью 5 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется лишь до 2 градусов тепла.

Комфортнее всего на Черноморском побережье - дневные отметки достигнут +8-10 градусов. Правда, здесь до вечера, 7 января, будет лить дождь.

- Ночью и утром на участке АнапаГеленджик порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду, днем - 17-20 метров в секунду, - сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр.

В Краснодаре прогнозируют дождь с образованием наледи. Ветер слабый - 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью - минус 3 градуса, днем - около 2 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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