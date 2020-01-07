В Рождественскую ночь прошли богослужения в 48 храмах Краснодара
В ночь с 6 на 7 января прошли богослужения во всех храмах Краснодарского края. Наиболее посещаемой оказалась служба в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.
- Среди прихожан всенощной были губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, заместитель губернатора края Сергей Пуликовский, глава Краснодара Евгений Первышов, первый заместитель главы города Виталий Косенко и атаман Екатеринодарского районного казачьего общества, заместитель главы Краснодара Алексей Горбенко, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе мэрии кубанской столицы.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор обратился к прихожанам с приветственной речью.
- В эти дни Бог находится среди людей. Он так близок, что не пройдет мимо вашего дома. Нужно только ждать его с верой и смирением, - сказал он. - Примите мои поздравления с Рождеством Христовым.
Богослужения, посвященные празднику, прошли еще в 48 храмах кубанской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU