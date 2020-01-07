Жительница Кубани выиграла 1 миллион рублей в новогодней лотерее
Счастливая обладательница одного миллиона рублей, так нечаянно свалившегося на нее в новогодние праздники, еще не знает, куда его потратит. Татьяна Серебреникова решила попытать счастье под Новый год и не прогадала.
- Я не стала ждать подведения итогов лотереи по телевизору. А потом решила проверить, насколько совпали мои цифры, на сайте "Столото", - рассказывает удачливая краснодарка.
Когда комбинация в ее билете совпала с цифрами в билете-победителе, женщина чуть не потеряла сознание. Выигрыш ее составил один миллион рублей.
Правда, пока Татьяна не решила, куда потратит эти деньги.
- Мы будем принимать это решение на семейном совете, - говорит она.
Напомним, в августе 2018 года краснодарец Владимир Шатохин выиграл 75 миллионов рублей в лотерею. После внезапно свалившегося на него счастья он ушел на пенсию и уехал с женой путешествовать.
ИСТОЧНИК KP.RU