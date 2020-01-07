2020-01-07T14:14:14+03:00
Общество

Жительница Кубани выиграла 1 миллион рублей в новогодней лотерее

Татьяна Серебреникова работает диспетчером на автостанции
Ева МУР@kp_kuban
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Счастливая обладательница одного миллиона рублей, так нечаянно свалившегося на нее в новогодние праздники, еще не знает, куда его потратит. Татьяна Серебреникова решила попытать счастье под Новый год и не прогадала.

- Я не стала ждать подведения итогов лотереи по телевизору. А потом решила проверить, насколько совпали мои цифры, на сайте "Столото", - рассказывает удачливая краснодарка.

Когда комбинация в ее билете совпала с цифрами в билете-победителе, женщина чуть не потеряла сознание. Выигрыш ее составил один миллион рублей.

Правда, пока Татьяна не решила, куда потратит эти деньги.

- Мы будем принимать это решение на семейном совете, - говорит она.

Напомним, в августе 2018 года краснодарец Владимир Шатохин выиграл 75 миллионов рублей в лотерею. После внезапно свалившегося на него счастья он ушел на пенсию и уехал с женой путешествовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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