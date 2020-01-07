14-летняя школьница пожаловалась в полицию на сексуальное насилие двоюродного брата и маминых кавалеров

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:49:52+03:00

Девочка рассказала правоохранителям о том, что с ней делали

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Инцидент произошел в Гулькевичском районе Краснодарского края в конце декабря. Ученица 7-го класса одной из школ позвонила в полицию и рассказала, что ее домогались двое взрослых - друзья ее матери- и 27-летний двоюродный брат.

- Она заявила, что данные мужчины трогали ее за интимные места - совершали иные действия сексуального характера, - сообщил "КП"- Кубань" источник в правоохранительных органах.

Она назвала их имена правоохранителям, что позволило своевременно найти их и допросить. Проверка по факту данного инцидента продолжается. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 9-летней Кати Федорченко из хутора Родниковский на Кубани. Как удалось выяснить правоохранителям, ее изнасиловал и пытался убить кавалер ее матери.

ИСТОЧНИК KP.RU