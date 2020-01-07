2020-01-07T15:32:11+03:00
Общество

На подъезде к Сочи образовалась 30-километровая пробка

Люди часами простаивают в заторе
Ева МУР@kp_kuban
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Люди часами стоят в автомобильной очереди. Фото: Сочи 24Люди часами стоят в автомобильной очереди. Фото: Сочи 24
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По дороге в Сочи образовалась 30-километровая пробка. Движение фактически встало у поселка Дедеркой в Туапсинском районе. Всему виной, по словам водителей, реверсивное движение на ремонтируемом участке дороги.

- Мы въезжаем в Сочи уже второй час, - говорит "КП" - Кубань" один из тех, кому не повезло в рождественский день находиться в автомобильном заторе.

В сочинских группах в соцсетях настоятельно рекомендуют оставлять личный транспорт дома или изучать нагрузку на автомобильные трассы до выезда из дома.

Кроме подъездов к Сочи со стороны Дедеркой, в пробке часами стоят машины на перевале при выезде из Дагомыса, на подъезде к Лоо, Вардане и Лазаревскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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