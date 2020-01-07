2020-01-07T17:16:26+03:00
Общество

По факту обысков в краснодарской редакции «Юг Times» могут возбудить уголовное дело

Следователи считают, что оснований для этого не имелось
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: «Юг Times»Фото: «Юг Times»
Изменить размер текста:

Выяснением законности обысков в редакции «Юг Times» занимаются следователи в Краснодарском крае.

В краснодарскую редакцию «Юг Times» следователи ростовского МВД нагрянули дважды. В последний раз 16 ноября там находились редактор и корреспондент. Полицейские опечатали технику и вывернули все ящики с документацией.

— Они представились следователями-оперативниками собственной безопасности ГУВД по Ростовской области, сообщили, что их действия связаны с уголовным делом двухлетней давности, — пояснила главный редактор еженедельника «Юг Times» Марина Тугаева.

К слову, это парализовало работу редакции, а ее руководство решило обратиться в следственные органы по факту нарушений закона о СМИ.

Выяснилось, что полицейские из соседнего с Кубанью региона искали в издательстве документацию на третью организацию, а потом предъявили постановление об обыске в рамках проверки по статье "Клевета".

По мнению следователя, два года назад в офисе (где располагается сейчас редакция «Юг Times») могли находиться документы, техника, имеющие отношение к данному уголовному делу. Однако в то время редакция находилась по другому адресу. Тем не менее, целью визитеров были ноутбуки сотрудников, их телефоны и документы. Обыск начали проводить без понятых и присутствия адвоката. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Кубани угрожал взорвать администрацию за то, что ему не сделали ремонт
По факту обысков в краснодарской редакции «Юг Times» могут возбудить уголовное дело
На подъезде к Сочи образовалась 30-километровая пробка
14-летняя школьница пожаловалась в полицию на сексуальное насилие двоюродного брата и маминых кавалеров
Жительница Кубани выиграла 1 миллион рублей в новогодней лотерее
В Рождественскую ночь прошли богослужения в 48 храмах Краснодара
На Кубани в Рождество пойдет снег
Туристка погибла, сорвавшись с обрыва в Адыгее, когда делала эффектное фото
В Сочи на людной трассе заметили бегущего медведя
Соседи не могли достучаться: в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину
«Тихий аэропорт» с фонтанами и детскими площадками: краснодарцы предложили идеи для нового аэровокзала
В Новороссийске в новогоднюю ночь охранники избили двух посетителей ресторана
«Это Россия, детка!»: на Красной Поляне запечатлели бегущего по дороге медведя
В Геленджике 12-летний мальчик выжил после падения из окна на 4 этаже
В Новороссийске микроавтобус сбил 2-летнюю девочку
Форвард «Локо» Драган Апич перешел в испанский «Бургос»
В аварии на трассе Джубга – Сочи погибла семья из Туапсинского района
На Кубани пятиклассник, которому при взрыве петарды оторвало три пальца, на учете не состоял
В канун Рождества автобусы в Сочи будут работать до 3 часов ночи
Вышла без верхней одежды и телефона: на Кубани пятые сутки ищут пропавшую в Новый год 19-летнюю девушку
В Новороссийске женщина умерла в запертой квартире
Погода в Краснодарском крае 6-7 января: температура опустится до -10 градусов
По пути из Краснодара в Гомель пропала женщина
В Новороссийске на Рождество перекроют движение на нескольких улицах
Кубанский казачий хор впервые выступит с Рождественским концертом в Кремле