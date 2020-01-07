По факту обысков в краснодарской редакции «Юг Times» могут возбудить уголовное дело

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:16:26+03:00

Следователи считают, что оснований для этого не имелось

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Выяснением законности обысков в редакции «Юг Times» занимаются следователи в Краснодарском крае.

В краснодарскую редакцию «Юг Times» следователи ростовского МВД нагрянули дважды. В последний раз 16 ноября там находились редактор и корреспондент. Полицейские опечатали технику и вывернули все ящики с документацией.

— Они представились следователями-оперативниками собственной безопасности ГУВД по Ростовской области, сообщили, что их действия связаны с уголовным делом двухлетней давности, — пояснила главный редактор еженедельника «Юг Times» Марина Тугаева.

К слову, это парализовало работу редакции, а ее руководство решило обратиться в следственные органы по факту нарушений закона о СМИ.

Выяснилось, что полицейские из соседнего с Кубанью региона искали в издательстве документацию на третью организацию, а потом предъявили постановление об обыске в рамках проверки по статье "Клевета".

По мнению следователя, два года назад в офисе (где располагается сейчас редакция «Юг Times») могли находиться документы, техника, имеющие отношение к данному уголовному делу. Однако в то время редакция находилась по другому адресу. Тем не менее, целью визитеров были ноутбуки сотрудников, их телефоны и документы. Обыск начали проводить без понятых и присутствия адвоката. Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU