2020-01-07T18:07:55+03:00
Происшествия

Житель Кубани угрожал взорвать администрацию за то, что ему не сделали ремонт

Возбуждено уголовное дело
Ева МУР@kp_kuban
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Муляж гранаты Ф-1. Фото: berloga-guns.ruМуляж гранаты Ф-1. Фото: berloga-guns.ru
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Инцидент произошел в декабре в сельской администрации хутора Куликовский Ленинградского района. Пьяный местный житель 1988 года рождения решил сходить на прием к главе и прихватил с собой гранату Ф-1.

- Он ругался, что ему обещали сделать ремонт дома и помочь запастись дровами на зиму, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Но, по его словам, обещание власти свои не выполнили.

На дверь указали мужчине и в этот раз. Тогда он выхватил из кармана гранату и закричал, что взорвет всех, кто в ней находится.

На экстренный вызов в сельскую администрацию приехали полицейские. Выяснилось, что граната - это всего лишь муляж. Никакой опасности она не представляла.

Между тем, за неудачную шутку мужчина может надолго лишиться свободы. Помимо протокола за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения ему грозит уголовное наказание по статье за заведомо ложное сообщение о террористическом акте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Житель Кубани угрожал взорвать администрацию за то, что ему не сделали ремонт
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