2020-01-08T08:21:42+03:00
Происшествия

В Краснодаре в сочельник мужчина зарезал своего приятеля

Он нанес своей жертве 30 ударов ножом
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Назначена судебно-медицинская экспертизаНазначена судебно-медицинская экспертизаФото: Архив "КП"
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Следователи Карасунского округа Краснодара предъявили обвинение 31-летнему мужчине в убийстве. По версии правоохранителей, он расправился со своим приятелем.

Мужчины были в одном из домов на Казачьем проспекте.

- Со слов обвиняемого утром 6 января между ним и 34-летним погибшим вспыхнула ссора. В ходе перепалки молодой человек нанес оппоненту не менее 30 ударов ножом в область лица и туловища, - сообщили «КП» - Кубань в пресс-службе СУ СКРФ по Краснодарском краю.

Соседи вызвали бригаду скорой помощи, однако по приезду те могли лишь констатировать смерть.

Сейчас обвиняемый задержан. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении под стражу.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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