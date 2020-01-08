В Краснодаре в сочельник мужчина зарезал своего приятеля
Следователи Карасунского округа Краснодара предъявили обвинение 31-летнему мужчине в убийстве. По версии правоохранителей, он расправился со своим приятелем.
Мужчины были в одном из домов на Казачьем проспекте.
- Со слов обвиняемого утром 6 января между ним и 34-летним погибшим вспыхнула ссора. В ходе перепалки молодой человек нанес оппоненту не менее 30 ударов ножом в область лица и туловища, - сообщили «КП» - Кубань в пресс-службе СУ СКРФ по Краснодарском краю.
Соседи вызвали бригаду скорой помощи, однако по приезду те могли лишь констатировать смерть.
Сейчас обвиняемый задержан. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении под стражу.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в следкоме.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»