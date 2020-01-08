В Анапе за спиленную сосну нарушители заплатят до 2 миллионов рублей

8 Янв. 2020 2020-01-08T08:56:28+03:00

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7 января в Анапе специалисты управлений муниципального контроля и ЖКХ зафиксировали незаконную вырубку сосны. Они выехали на место после поста с фото в городских пабликах. Дело было возле гостиницы с экзотическим названием «Лонг Бич» на Пионерском проспекте.

- Работники администрации вызвали на место происшествия наряд полиции. Как рассказали стражам порядка сами нарушители, они просто решили убрать старое дерево и не знали, что для этого необходимо получать специальное разрешение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Однако незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому за уничтожение хвойного дерева нарушителям грозит грозить штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, а также уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU