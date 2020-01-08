2020-01-08T10:04:55+03:00
Общество

10 января мобильные технопарки посетят две школы Кубани

Они приедут в СОШ №5 Тимашевского и №55 Красноармейского районов
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Краснодарский край в рамках национального проекта «Образование» купил две передвижные лаборатории. Они предназначены для изучения школьниками сел программ инженерной направленности.

- В первые дни новогодних каникул мобильные Кванториумы побывали в Усть-лабинском и Динском районах, а также школах 78 и 69 города Краснодара. Ребята познакомились с техническим оснащением и возможностями технопарков, стали участниками мастер-классов по направлениям Хайтек и IT. Всего новые Кванториумы за первые дни 2020 года посетили около 600 ребят, – сообщили «КП» - Кубань» в министерстве образования Краснодарского края.

10 января эти комплексы поедут в школу 5 Тимашевского района и школу 55 Красноармейского района. Там ребятам проведут уроки по сферам Хайтек, IT-квантум, Робоквантум, Аэроквантум.

Образовательная программа по одному направлению рассчитана на 72 часа. В них входят теоретическая часть – вводный модуль, а также проектная деятельность. Готовую творческую работу школьники представят перед своими одноклассниками.

Эти комплексы будут курсировать весь год между селами и хуторами и заезжать в труднодоступные территории.

На летних же каникулах мобильные лаборатории будут участвовать в реализации краевых профильных лагерей, в том числе инженерно-технической направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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