На Кубани водитель на иномарке врезался в столб и улетел в лиман
На 126-м километре трассы «Новороссийск — Керченский пролив», возле села Батарейка, водитель внедорожника «Toyota» не справился с управлением. Машина влетела в столб со знаком. Удар был такой силы, что авто отбросило дальше – в лиман.
- Личность водителя устанавливается, так как с места ДТП он скрылся. Разыскиваются свидетели, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД по Темрюкскому району.
Всех, кто обладает информацией о происшествии или месте нахождения виновника ДТП, правоохранители просят сообщить по телефону 8 (918) 323-44-10.
ИСТОЧНИК KP.RU
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