2020-01-08T10:57:47+03:00
Происшествия

На Кубани водитель на иномарке врезался в столб и улетел в лиман

С места ДТП он скрылся
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: ОГИБДД по Темрюкскому районуФото: ОГИБДД по Темрюкскому району
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На 126-м километре трассы «Новороссийск — Керченский пролив», возле села Батарейка, водитель внедорожника «Toyota» не справился с управлением. Машина влетела в столб со знаком. Удар был такой силы, что авто отбросило дальше – в лиман.

- Личность водителя устанавливается, так как с места ДТП он скрылся. Разыскиваются свидетели, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ОГИБДД по Темрюкскому району.

Всех, кто обладает информацией о происшествии или месте нахождения виновника ДТП, правоохранители просят сообщить по телефону 8 (918) 323-44-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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