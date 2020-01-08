2020-01-08T12:54:20+03:00
Общество

В Краснодарском крае 10 января начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников

К участию уже заявлены 1,8 тысяч ребят
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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10 января в Краснодарском крае продолжается олимпиадный сезон. На очереди региональный этап. Парад предметов откроет французский язык. Олимпиада по нему пройдет 10-11 января. Всего в графике 24 предмета, а сетка мероприятий расписана до 22 февраля.

Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее массовых интеллектуальных соревнований образовательного пространства. В Краснодарском крае на первый этап заявлены 1,8 тысячи ребят.

– Олимпиада проводится в четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Она охватывает значительную часть школьников с 4 по 11 классы. Начиная со школьного этапа, в ней ежегодно принимают участие более 315 тысяч детей Кубани, – прокомментировали «КП» - Кубань» в краевом министерстве образования.

Где будут проходить интеллектуальные соревнования? Базами станут КубГУ, КубГТУ, КГУФКСТ, также Армавирский государственный педагогический университет и Центр развития одаренности Краснодарского края.

По итогам регионального этапа будет сформирована региональная команда школьников для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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