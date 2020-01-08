В Краснодарском крае 10 января начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников
10 января в Краснодарском крае продолжается олимпиадный сезон. На очереди региональный этап. Парад предметов откроет французский язык. Олимпиада по нему пройдет 10-11 января. Всего в графике 24 предмета, а сетка мероприятий расписана до 22 февраля.
Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее массовых интеллектуальных соревнований образовательного пространства. В Краснодарском крае на первый этап заявлены 1,8 тысячи ребят.
– Олимпиада проводится в четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Она охватывает значительную часть школьников с 4 по 11 классы. Начиная со школьного этапа, в ней ежегодно принимают участие более 315 тысяч детей Кубани, – прокомментировали «КП» - Кубань» в краевом министерстве образования.
Где будут проходить интеллектуальные соревнования? Базами станут КубГУ, КубГТУ, КГУФКСТ, также Армавирский государственный педагогический университет и Центр развития одаренности Краснодарского края.
По итогам регионального этапа будет сформирована региональная команда школьников для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.
ИСТОЧНИК KP.RU