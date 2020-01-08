На Кубани к высокоскоростному интернету подключили 500 социально значимых объектов
Жители крупных городов часто уверены, что хороший интернет, как у них, есть у всех и каждого. Однако это далеко не так. И речь идет не только о рядовых гражданах, но и важных органах и структурах. Например, спасателях.
В Краснодарском крае за прошлый год доступ к сети получили 500 социально значимых объектов края.
– Это 311 образовательных организации, 84 органов государственной власти и органов местного самоуправления, 69 подразделений МЧС России, 38 фельдшерско-акушерских пунктов, – рассказали «КП» - Кубань» в департаменте цифровизации и связи региона.
Всего в этом году по России за счет федерального бюджета к интернету было подключено более 17 тысяч социально значимых объектов. Работу планируют закончить до конца 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU