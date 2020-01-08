2020-01-08T14:08:18+03:00
Общество

На Кубани к высокоскоростному интернету подключили 500 социально значимых объектов

Это образовательные организации, органы власти и местного самоуправления, подразделения МЧС и фельдшерско-акушерские пункты
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Жители крупных городов часто уверены, что хороший интернет, как у них, есть у всех и каждого. Однако это далеко не так. И речь идет не только о рядовых гражданах, но и важных органах и структурах. Например, спасателях.

В Краснодарском крае за прошлый год доступ к сети получили 500 социально значимых объектов края.

– Это 311 образовательных организации, 84 органов государственной власти и органов местного самоуправления, 69 подразделений МЧС России, 38 фельдшерско-акушерских пунктов, – рассказали «КП» - Кубань» в департаменте цифровизации и связи региона.

Всего в этом году по России за счет федерального бюджета к интернету было подключено более 17 тысяч социально значимых объектов. Работу планируют закончить до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре все мосты и путепроводы обработали реагентами
В Сочи контрактник зарезал молодого человека
На Кубани к высокоскоростному интернету подключили 500 социально значимых объектов
В Краснодарском крае 10 января начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников
На Кубани ожидают сильный ветер и мокрый снег
На Кубани водитель на иномарке врезался в столб и улетел в лиман
10 января мобильные технопарки посетят две школы Кубани
В Анапе за спиленную сосну нарушители заплатят до 2 миллионов рублей
В Краснодаре в сочельник мужчина зарезал своего приятеля
Житель Кубани угрожал взорвать администрацию за то, что ему не сделали ремонт
По факту обысков в краснодарской редакции «Юг Times» могут возбудить уголовное дело
На подъезде к Сочи образовалась 30-километровая пробка
14-летняя школьница пожаловалась в полицию на сексуальное насилие двоюродного брата и маминых кавалеров
Жительница Кубани выиграла 1 миллион рублей в новогодней лотерее