2020-01-08T11:53:49+03:00
Общество

На Кубани ожидают сильный ветер и мокрый снег

Возможно налипание мокрого снега
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Всех жителей спасатели просят быть осторожнымиВсех жителей спасатели просят быть осторожнымиФото: Архив "КП"
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По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, местами ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег. Возможен гололед, а также налипание снега на проводах и деревьях.

- Еще ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 14 метров в секунду, в на Черноморском побережье – до 25 метров в секунду, - сообщили «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Всех жителей спасатели просят быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, внимательно управлять транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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