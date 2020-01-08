На Кубани ожидают сильный ветер и мокрый снег
Возможно налипание мокрого снега
Всех жителей спасатели просят быть осторожнымиФото: Архив "КП"
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По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, местами ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег. Возможен гололед, а также налипание снега на проводах и деревьях.
- Еще ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 14 метров в секунду, в на Черноморском побережье – до 25 метров в секунду, - сообщили «КП» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Всех жителей спасатели просят быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, внимательно управлять транспортом.
ИСТОЧНИК KP.RU