На Кубани экипажи штурмовиков Су-25СМ уничтожили условного противника

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:39:02+03:00

К полетам было привлечено более 50 летчиков и техников

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В Краснодарском крае прошли учения авиационного полка Южного военного округа. В них участвовали Экипажи штурмовиков Су-25СМ. Цель учений заключалась в уничтожении заглубленного командного пункта условного противника.

- К полетам было привлечено более 50 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано семь самолетов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Южного военного рынка. - В составе боевого звена самолеты СУ-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.

За зиму экипажи Су-25СМ пройдут более 30 учений, выполнят около 1,5 вылетов с применением вооружения. Пилотам предстоит уничтожить авиационные парки, объекты ПВО, базы условного противника.

- Учения проводятся на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, - добавили в ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU