В Сочи контрактник зарезал молодого человека
В Сочи контрактник зарезал молодого человека. Инцидент произошел в три часа ночи около дома №2 по лице Орджоникидзе. 28-летний военнослужащий вступил в конфликт с 27-летним молодым человеком. Парни до перепалки не были знакомы другом с другом.
В результате конфликт от слов перешел к делу. Военнослужащий девять раз ударил ножом своего обидчика.
В диагнозе медиков указаны множественные колото-резанные ранения головы, груди, живота, левой верхней конечности; проникающие в левую плевральную полость.
Оставив истекающего кровью молодого человека, контрактник пытался скрыться, но его задержали по горячим следам.
Сейчас злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Материалы дела переданы Военно-следственный отдел СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»