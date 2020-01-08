8 Янв. 2020 2020-01-08T15:12:22+03:00

Медики насчитали девять ударов в голову, грудь и живот

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В Сочи контрактник зарезал молодого человека. Инцидент произошел в три часа ночи около дома №2 по лице Орджоникидзе. 28-летний военнослужащий вступил в конфликт с 27-летним молодым человеком. Парни до перепалки не были знакомы другом с другом.

В результате конфликт от слов перешел к делу. Военнослужащий девять раз ударил ножом своего обидчика.

В диагнозе медиков указаны множественные колото-резанные ранения головы, груди, живота, левой верхней конечности; проникающие в левую плевральную полость.

Оставив истекающего кровью молодого человека, контрактник пытался скрыться, но его задержали по горячим следам.

Сейчас злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Материалы дела переданы Военно-следственный отдел СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU