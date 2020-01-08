2020-01-08T15:38:20+03:00
Общество

В Краснодаре все мосты и путепроводы обработали реагентами

Снегоуборочая техника приведена в режим повышенной готовности
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: мэрия КраснодараФото: мэрия Краснодара
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Сегодня в Краснодаре идет то снег, то снег с дождем. И хоть синоптики пока не прогнозируют заморозки, меры уже приняты.

Так все мосты и путепроводы уже обработаны противоледными реагентами.

- В ночь на 8 января на дежурство заступили девять единиц спецтехники. хотя синоптики прогнозируют в ближайшие сутки отсутствие заморозков, дежурство машин продолжится. Водителей просим не выезжать на летней резине, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Также просим всех быть предельно внимательными на мокрой дороге, учитывать погодные условия, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, — сказал «КП»-Кубань» директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Если-таки заморозки придут в Краснодар, и на дорогах образуется гололедица, то на дороги краевой столицы выйдут 36 уборочных машин.

Коммунальные службы держат ситуацию на контроле. 8 января в Краснодаре столик термометра колеблется около нуля градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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