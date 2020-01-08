В аварии в станице Динской пострадали женщина и трое детей
В станице Динской произошла авария. По данным МВД, водитель Лады «Приора» ехал слишком быстро и в момент, когда движущийся впереди автомобиль затормозил, не успел остановиться. Чтобы избежать столкновения, виновник ДТП вывернул руль в сторону полосы встречного движения, где ехал Nissan.
В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены пассажиры иномарки: женщина, девочка пяти лет, а также двое мальчиков. Одному 11 лет, другому – 13.
- Серьёзных травм удалось избежать, так как дети в момент аварии находились в специальных удерживающих устройствах и были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»