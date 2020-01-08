2020-01-08T16:38:59+03:00
Происшествия

В аварии в станице Динской пострадали женщина и трое детей

Их доставили в больницу
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
Поделиться:
Серьёзных травм удалось избежатьСерьёзных травм удалось избежатьФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В станице Динской произошла авария. По данным МВД, водитель Лады «Приора» ехал слишком быстро и в момент, когда движущийся впереди автомобиль затормозил, не успел остановиться. Чтобы избежать столкновения, виновник ДТП вывернул руль в сторону полосы встречного движения, где ехал Nissan.

В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены пассажиры иномарки: женщина, девочка пяти лет, а также двое мальчиков. Одному 11 лет, другому – 13.

- Серьёзных травм удалось избежать, так как дети в момент аварии находились в специальных удерживающих устройствах и были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани экипажи штурмовиков Су-25СМ уничтожили условного противника
В аэропорту Краснодара прошел споттинг
В Тбилисском районе водитель наехал на ногу инспектору ДПС, пока тот оформлял аварию
В аварии в станице Динской пострадали женщина и трое детей
В Краснодаре все мосты и путепроводы обработали реагентами
На Кубани к высокоскоростному интернету подключили 500 социально значимых объектов
В Краснодарском крае 10 января начнется региональный этап всероссийской олимпиады школьников
На Кубани ожидают сильный ветер и мокрый снег
На Кубани водитель на иномарке врезался в столб и улетел в лиман
10 января мобильные технопарки посетят две школы Кубани
В Анапе за спиленную сосну нарушители заплатят до 2 миллионов рублей
В Краснодаре в сочельник мужчина зарезал своего приятеля
Житель Кубани угрожал взорвать администрацию за то, что ему не сделали ремонт
По факту обысков в краснодарской редакции «Юг Times» могут возбудить уголовное дело
На подъезде к Сочи образовалась 30-километровая пробка
14-летняя школьница пожаловалась в полицию на сексуальное насилие двоюродного брата и маминых кавалеров
Жительница Кубани выиграла 1 миллион рублей в новогодней лотерее