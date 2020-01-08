В аварии в станице Динской пострадали женщина и трое детей

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:38:59+03:00

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В станице Динской произошла авария. По данным МВД, водитель Лады «Приора» ехал слишком быстро и в момент, когда движущийся впереди автомобиль затормозил, не успел остановиться. Чтобы избежать столкновения, виновник ДТП вывернул руль в сторону полосы встречного движения, где ехал Nissan.

В результате ДТП в лечебное учреждение доставлены пассажиры иномарки: женщина, девочка пяти лет, а также двое мальчиков. Одному 11 лет, другому – 13.

- Серьёзных травм удалось избежать, так как дети в момент аварии находились в специальных удерживающих устройствах и были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU