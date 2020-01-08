В Тбилисском районе водитель наехал на ногу инспектору ДПС, пока тот оформлял аварию

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:13:31+03:00

По предварительной информации он был пьян

Изменить размер текста: A A

В станице Тбилисской вечером 7 января произошла незначительная авария. На место приехал наряд ДПС и принялся отрабатывать по инструкции: опрашивать водителей, составлять схему, описывать повреждения.

Примерно в 21:30 56-летний местный житель за рулем Лады «Калина», проезжая мимо, наехал на ногу инспектора.

- С травмами мужчину доставили в Тбилисскую ЦРБ. Водитель Лады задержан. По предварительной информации, он был пьян, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU