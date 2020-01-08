2020-01-08T17:29:53+03:00
Общество

В аэропорту Краснодара прошел споттинг

Он собрал авиационных фотографов из разных регионов России
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: Кирилл ВершининФото: Кирилл Вершинин
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8 января международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II провел споттинг. Это мероприятие для увлекающихся наблюдением за самолетами.

- Наша воздушная гавань стала первой, кто провел мероприятие для любителей авиационной фотографии в новом году, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе аэропорта. – Мероприятие собрало авиационных фотографов из разных регионов России, в том числе из Крыма, Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Фото с мероприятия в нашей фотогалерее.

Краснодарский аэропорт является крупнейшим юга России, занимает 9-е место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. В результате реконструкции взлетно-посадочной полосы с 2017 года может обслуживать до 14 взлетно-посадочных операций в час и такие типы воздушных судов как Boeing 767, Airbus A321, Airbus A330. Пассажиропоток Международного аэропорта Краснодар в январе-ноябре 2019 года составил 4 293 301 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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