2020-01-09T07:39:38+03:00
Общество

Сообщение между Сочи и Краснодаром изменится на три месяца

Это произойдет с 15 января по 27 апреля
Александра ПОДУШКО
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Сообщение между Сочи и Краснодаром будет изменено на три месяцаСообщение между Сочи и Краснодаром будет изменено на три месяца
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В связи с проведением ремонтных работ на однопутном перегоне Чинары-Чилипси перевозка пассажиров из Краснодара до Туапсе будет осуществляться автобусами, а далее – «Ласточками» №801/802 Туапсе – Адлер и №815/816 Туапсе – Роза Хутор. Изменения начнут действовать с 15 января по 27 апреля.

- Автобусы будут совершать по шесть рейсов в день в прямом и обратном направлении. Из Краснодара они отправятся в 04:19, 04:29 и 04:39, а также в 15:54, 16:04 и 16:14. Из Туапсе – в 08:30, 08:40 и 08:50, 20:53, 21:03 и 21:13, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Стоимость проезда на автобусной части маршрута составит 425 рублей. При этом пассажиры имеют право на бесплатный провоз ручной клади весом до 30 килограммов, - добавили в пресс-службе ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU

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