9 Янв. 2020 2020-01-09T08:58:57+03:00

В Новороссийске медики спасли ногу мужчине, который порезался болгаркой

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Инцидент произошел 7 января в Новороссийске. Мужчина хотел подготовить дрова для шашлыка. Для этого он взял болгарку и поранил ей ногу.

Скорую вызвала супруга местного жителя. Фельдшер по телефону проконсультировала, как оказать пострадавшему помощь до приезда врачей.

Рана оказалась очень серьезной, были повреждены важные кровеносные сосуды, но не задета кость. Такие сложные травмы нечасто бывают в практике «скорой». Мужчину доставили в медучреждение.

- В первой горбольнице травматологи провели ему операцию. Теперь у мужчины хорошие шансы на полное выздоровление, - сообщили в официальном аккаунте скорой помощи Новороссийска в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU