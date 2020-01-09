Запуск «Турецкого потока» открыл новые возможности для развития газоснабжения на Кубани

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:19:49+03:00

Об это рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

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Благодаря «Турецкому потоку» на Кубани уже создано порядка 400 новых рабочих мест. Проект даст мощный стимул для развития экономики курортного комплекса, промышленной и транспортной инфраструктуры. Также появились новые возможности для развития газоснабжения юго-западных территорий Краснодарского края.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев, пояснил, что благодаря проекту уже построены две новые современные газораспределительные станции «Верхнее Джемете» и «Тамань», вскоре в эксплуатацию будет сдана ГРС «Темрюк».

- Край газифицирован на 84 процента. Есть проблемные территории, которые, смогут улучшить свои показатели газоснабжения благодаря «Турецкому потоку», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Турецкий поток» - газопровод, проложенный по дну Черного моря, берет начало от компрессорной станции «Русская» в районе Анапы, на суше выходит в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU