Запуск «Турецкого потока» открыл новые возможности для развития газоснабжения на Кубани
Благодаря «Турецкому потоку» на Кубани уже создано порядка 400 новых рабочих мест. Проект даст мощный стимул для развития экономики курортного комплекса, промышленной и транспортной инфраструктуры. Также появились новые возможности для развития газоснабжения юго-западных территорий Краснодарского края.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев, пояснил, что благодаря проекту уже построены две новые современные газораспределительные станции «Верхнее Джемете» и «Тамань», вскоре в эксплуатацию будет сдана ГРС «Темрюк».
- Край газифицирован на 84 процента. Есть проблемные территории, которые, смогут улучшить свои показатели газоснабжения благодаря «Турецкому потоку», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
«Турецкий поток» - газопровод, проложенный по дну Черного моря, берет начало от компрессорной станции «Русская» в районе Анапы, на суше выходит в Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU