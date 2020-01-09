В Краснодаре под колесами иномарки погибли мать и дочь
В среду в 7:50 недалеко от железнодорожной станции Васюринская случилось дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, за рулем автомобиля Volkswagen Polo находился 22-летний житель Усть-Лабинска. Он ехал в сторону поселка Дорожного и возле железнодорожной станции сбил мать и дочь. Они вышли из маршрутки, обошли ее сзади и решили перейти дорогу.
Женщины погибли на месте аварии до приезда скорой. Погибшими оказались 63-летняя жительница станицы Васюринской и ее 42-летняя дочь.
- Водитель легковушки был трезв, - отметили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU