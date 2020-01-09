2020-01-09T09:30:22+03:00
Происшествия

В Краснодаре под колесами иномарки погибли мать и дочь

Авария произошла 8 января
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре под колесами иномарки погибли мать и дочьВ Краснодаре под колесами иномарки погибли мать и дочьФото: Архив "КП"
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В среду в 7:50 недалеко от железнодорожной станции Васюринская случилось дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Volkswagen Polo находился 22-летний житель Усть-Лабинска. Он ехал в сторону поселка Дорожного и возле железнодорожной станции сбил мать и дочь. Они вышли из маршрутки, обошли ее сзади и решили перейти дорогу.

Женщины погибли на месте аварии до приезда скорой. Погибшими оказались 63-летняя жительница станицы Васюринской и ее 42-летняя дочь.

- Водитель легковушки был трезв, - отметили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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