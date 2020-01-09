В Краснодаре из-за порвавшихся проводов встали трамваи
Обрыв контактной сети произошел в районе КубГУ около 8:00. В результате остановились трамваи, следующие по маршрутам № 4, 5, 7, 8, 20. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
- На место ЧП сразу же выехали специалисты. Они быстро устранили неполадки, - рассказали "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе МУП «КТТУ».
В 08:51 движение трамваев было восстановлено.
Напомним, на 126-м километре трассы «Новороссийск — Керченский пролив», возле села Батарейка произошла авария. Водитель внедорожника Toyota не справился с управлением. Машина влетела в столб со знаком. Удар был такой силы, что авто отбросило дальше – в лиман. А водитель скрылся с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU