2020-01-09T10:39:07+03:00
Происшествия

В Краснодаре из-за порвавшихся проводов встали трамваи

Это произошло 9 января в 07:58 на улице Димитрова
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре из-за порвавшихся проводов встали трамваиВ Краснодаре из-за порвавшихся проводов встали трамваиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Обрыв контактной сети произошел в районе КубГУ около 8:00. В результате остановились трамваи, следующие по маршрутам № 4, 5, 7, 8, 20. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- На место ЧП сразу же выехали специалисты. Они быстро устранили неполадки, - рассказали "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе МУП «КТТУ».

В 08:51 движение трамваев было восстановлено.

Напомним, на 126-м километре трассы «Новороссийск — Керченский пролив», возле села Батарейка произошла авария. Водитель внедорожника Toyota не справился с управлением. Машина влетела в столб со знаком. Удар был такой силы, что авто отбросило дальше – в лиман. А водитель скрылся с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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