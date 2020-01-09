В Павловском районе задержали мужчин, находившихся в федеральном розыске

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:03:37+03:00

Их остановили на обочине одной из автодорог

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Сотрудники патрульно-постовой службы Павловского района ночью, находясь на маршруте патрулирования, заметили двоих мужчин. Они шли по обочине одной из автодорог. При виде полицейских молодые люди попытались скрыться, однако их задержали.

Для дальнейшего разбирательства мужчин доставили в отдел полиции. Было установлено, что они приехали из Ростова-на-Дону. Мужчины являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренных статьей 158 УК РФ (Кража). Ранее им удалось скрыться от следствия.

- Мужчин уже передали инициатору розыска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Тбилисском районе водитель наехал на ногу инспектору ДПС, пока тот оформлял аварию. По предварительной информации он был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU