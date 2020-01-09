2020-01-09T10:17:40+03:00
Общество

На Кубани за пять лет объемы экспорта винодельческой продукции увеличились в 3,6 раза

Вина поставляют в 18 стран
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В 2015 году экспорт продукции составил 84 тысяч дал, а в 2019 году превысил 307 тысяч дал. Винодельческая продукция в прошлом году поставлялась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья. Впервые ее отгрузили в Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду и Германию.

–Кубанское вино производится из собственного винограда, соблюдается замкнутый цикл производства, что гарантирует качество, а также соответствие международным стандартам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В стране Краснодарский край лидирует по объемам выращивания и переработки винограда. В уходящем году было собрано более 212 тысяч тонн ягоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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