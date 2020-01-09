2020-01-09T10:59:50+03:00
Происшествия

На Кубани задержали подозреваемого в незаконном сбыте героина

У него нашли 200 свертков с белым порошком
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Полицейские Лабинского района остановили для проверки авто 18-летнего местного жителя. Его машину обыскали.

В салоне правоохранители нашли 170 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Еще 30 пакетиков изъяли из тайников на улицах Лабинска. Подозреваемого доставили в отдел полиции.

- Экспертиза установила, что изъятое является наркотиком - героином, общей массой более 180 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ. Его могут посадить за решетку на 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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