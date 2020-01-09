9 Янв. 2020 2020-01-09T11:31:13+03:00

В Архангельске студенты техникума украли более 90 тысяч рублей, чтобы поехать в Сочи Фото: Архив "КП"

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Инцидент произошел в Архангельске еще в прошлом году. 7 января 2019 года ночью в сауне в центре города студенты похитили банковскую карту у 33-летнего местного жителя.

С мужчиной они познакомились в кафе, где вместе выпивали. Потерпевший покупал алкоголь, расплачиваясь своей банковской картой. Так, парням удалось запомнить от нее пин-код. Украв карту, они нашли ближайший возле сауны банкомат, и сняли более 90 тысяч рублей.

В ходе допроса обвиняемые свою вину признали частично, так как по их версии, потерпевший сам отдал им банковскую карту. Они пояснили, что деньги потратили на поездку в Сочи, куда уехали 10 января 2019 года. Обвиняемые уже частично возместили причиненный потерпевшему ущерб.

- 17 и 18-летнего учащихся техникума обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU