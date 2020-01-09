В порту Новороссийска скончался капитан теплохода

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:17:33+03:00

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8 января у причала «Порт» в Новороссийске скончался капитан судна «Оттилия». По факту смерти была назначена доследственная проверка .

- По предварительным данным, еще днем 8 января капитану судна неожиданно стало плохо, ему вызвали скорую помощь. В ходе реанимационных мероприятий медики не смогли спасти мужчину, он скончался в своей каюте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ.

Следователи уже осмотрели место происшествия, а также опросили очевидцев. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. После будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Краснодаре в сочельник мужчина зарезал своего приятеля. Он нанес своей жертве 30 ударов ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU