2020-01-09T12:14:40+03:00
Происшествия

В Мостовском районе мужчина в маске напал с ножом на пожилую женщину

Он похитил у нее деньги и мобильный телефон
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Мостовском районе мужчина в маске напал с ножом на пожилую женщинуВ Мостовском районе мужчина в маске напал с ножом на пожилую женщинуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Мостовского района поступило сообщение от жительницы поселка Псебай. 84-летняя женщина рассказала, что ночью к ней в дом проник неизвестный в маске и, угрожая ножом, похитил деньги и телефон.

Полицейские установили, что злоумышленник сорвал навесной замок входной двери. После он напал на женщину, обыскал комнату и нашел место, где пенсионерка хранила сбережения. Он забрал 2500 рублей и телефон.

30-летнего ранее судимого жителя соседней станицы задержали. Он рассказал, что приехал в поселок Псебай к своим знакомым. Во время распития алкоголя он вспомнил, что ранее, при поиске съемного жилья, обращался к одинокой пожилой женщине. Он решил, что у нее могут быть деньги, поэтому и напал.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 12 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи искали утонувшего в море мужчину
Более 7 тысяч пассажиров прокатились на «Ласточке» сообщением Краснодар-Анапа
На Кубани объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега
В Сочи мужчине, который оставил умирать на обочине знакомую, предъявлено обвинение
В Краснодаре на Главной городской площади закрылась Рождественская ярмарка
В Мостовском районе мужчина в маске напал с ножом на пожилую женщину
В порту Новороссийска скончался капитан теплохода
В Архангельске студенты техникума украли более 90 тысяч рублей, чтобы поехать в Сочи
На Кубани опрокинулась иномарка
На Кубани задержали подозреваемого в незаконном сбыте героина
На Кубани за пять лет объемы экспорта винодельческой продукции увеличились в 3,6 раза
В Павловском районе задержали мужчин, находившихся в федеральном розыске
В Краснодаре из-за порвавшихся проводов встали трамваи
В Краснодаре под колесами иномарки погибли мать и дочь
Запуск «Турецкого потока» открыл новые возможности для развития газоснабжения на Кубани
На Кубани нашли пропавшего 15-летнего подростка
В Новороссийске медики спасли ногу мужчине, который порезался болгаркой