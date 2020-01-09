9 Янв. 2020 2020-01-09T12:14:40+03:00

В Мостовском районе мужчина в маске напал с ножом на пожилую женщину Фото: Архив "КП"

Он похитил у нее деньги и мобильный телефон

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Мостовского района поступило сообщение от жительницы поселка Псебай. 84-летняя женщина рассказала, что ночью к ней в дом проник неизвестный в маске и, угрожая ножом, похитил деньги и телефон.

Полицейские установили, что злоумышленник сорвал навесной замок входной двери. После он напал на женщину, обыскал комнату и нашел место, где пенсионерка хранила сбережения. Он забрал 2500 рублей и телефон.

30-летнего ранее судимого жителя соседней станицы задержали. Он рассказал, что приехал в поселок Псебай к своим знакомым. Во время распития алкоголя он вспомнил, что ранее, при поиске съемного жилья, обращался к одинокой пожилой женщине. Он решил, что у нее могут быть деньги, поэтому и напал.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 12 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU