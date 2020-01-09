2020-01-09T12:24:52+03:00
Общество

В Краснодаре на Главной городской площади закрылась Рождественская ярмарка

Уже разбирают торговые павильоны и сцены
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Рождественская ярмарка работала с 21 декабря 2019 года до 8 января 2020 года на Главной городской площади краевой столицы. Сегодня, 9 января, начался разбор торговых павильонов и сцены. Останутся только аттракционы, которые будут работать до конца января.

- Разбор конструкций ярмарки стартовал рано утром. В течение дня павильоны полностью демонтируют, также уберут сцену, на которой в праздничные дни проходили выступления творческих коллективов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего на площади работали 57 павильонов, где торговали сувенирами и продуктами питания. На сцене за новогодние выходные выступили артисты вокально-хореографического ансамбля «Родник», музыкального шоу-театра «Премьера», актеры труппы Молодежного театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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