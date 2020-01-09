9 Янв. 2020 2020-01-09T12:39:25+03:00

В Сочи мужчине, который оставил умирать на обочине знакомую, предъявлено обвинение Фото: Архив "КП"

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Эта трагедия произошла еще 16 ноября 2019 года. Тогда на обочине дороги в Хостинском районе Сочи неподалеку от Орлиных скал местные жители обнаружили лежащую женщину. Она была избита.

Очевидцы вызвали бригаду скорой. Но потерпевшая, несмотря на оказанную помощь, по дороге в больницу скончалась. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ.

В результате проведенных следственных действий была установлено причастность к совершению преступления 32-летнего мужчины. 30 декабря 2019 года он был задержан, который в ходе допроса дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что утром 16 ноября 2019 года он на автомобиле со своей знакомой ехал к друзьям. В машине между ними произошел конфликт. Уже на обочине мужчина нанес девушке не менее 3 ударов руками в область головы, после чего скрылся, оставив девушку.

- Мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч.4 ст.111 УК РФ). Он находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU