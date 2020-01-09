На Кубани объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:52:37+03:00

Спасатели просят жителей и гостей региона быть осторожными при выходе на улицу

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На территории Краснодарского края до конца суток 9 января ожидается сильное налипание мокрого снега. Спасатели просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.

Чтобы максимально обезопасить себя в ненастную погоду, необходимо обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, закрепить конструкции в своих дворах, при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звонить по телефонам экстренных служб.

Также нужно прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.

- В случае ЧП обращайтесь в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по телефонам: 8 (861) 268-64-40, а также 01, 101, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU