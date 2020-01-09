На Кубани объявили экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега
На территории Краснодарского края до конца суток 9 января ожидается сильное налипание мокрого снега. Спасатели просят жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными при выходе на улицу.
Чтобы максимально обезопасить себя в ненастную погоду, необходимо обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, закрепить конструкции в своих дворах, при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звонить по телефонам экстренных служб.
Также нужно прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на приходящие SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.
- В случае ЧП обращайтесь в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по телефонам: 8 (861) 268-64-40, а также 01, 101, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU