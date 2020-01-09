В Сочи искали утонувшего в море мужчину

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:53:31+03:00

Работы велись с 28 декабря по 1 января

Изменить размер текста: A A

В отряд ЮРПСО МЧС России позвонил очевидец ЧП. Он сообщил, что заметил тело мужчины в воде неподалеку от пирса Адлерского железнодорожного вокзала.

Работы по поиску утонувшего велись с 28 декабря по 1 января. Из-за шторма и плохой видимости спасатели проводили визуальный осмотр вдоль береговой полосы. Затем, используя водолазное снаряжение, сотрудники МЧС обследовали морское дно в районе третьего пирса железнодорожного вокзала. Также на катере «Стрингер» траверсом обследовали указанный район на удалении до 700 метров от берега.

- К сожалению, утонувшего мужчину обнаружить не удалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, в порту Новороссийска скончался капитан теплохода. Ему неожиданно стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU