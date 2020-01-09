В Сочи произошел пожар в пятиэтажном доме

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:54:53+03:00

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В Сочи 9 января в 06:25 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире в пятиэтажном жилом доме.

В 06:29 на место прибыли первые подразделения. Было установлено, что горят домашние вещи на площади 15 квадратных метров. В 06:31 пожар локализовали. В 06:36 - ликвидация возгорания.

- Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек, один был спасен. На месте работали 9 человек, 2 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи искали утонувшего в море мужчину. Работы велись с 28 декабря по 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU