РНКБ завершил объединение с «Крайинвестбанком»

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:45:56+03:00

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Банк РНКБ завершил объединение с ПАО «Крайинвестбанк» в результате реорганизации и слияния двух финансовых организаций под единым брендом «РНКБ Банк (ПАО)».

Процедура финансового оздоровления «Крайинвестбанка» началась в декабре 2015 года.

С 1 января 2020 года 55 отделений «Крайинвестбанка» вошли в структуру РНКБ и приступили к обслуживанию клиентов в плановом порядке, предоставляя полный спектр банковских услуг жителям и гостям Краснодарского края. На данном этапе в регионе функционирует 56 офисов Банка РНКБ. Их брендирование символикой РНКБ будет проходить в штатном порядке на протяжении всего 2020 года.

В рамках слияния были проведены работы по полной миграции всех данных на IT-системы РНКБ, что позволит в дальнейшем оперативно и качественно выполнять все операции.

«Объединение - это новый этап в развитии Банка и новые возможности для роста бизнеса и расширения сети. В результате слияния РНКБ стал самым крупным банком Юга и будет обслуживать более 2,2 млн физических лиц, а также 85 тысяч предприятий, - отмечает Председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин. – Как банк со 100%-ным государственным участием мы предлагаем своим клиентам полный перечень банковских услуг, включая программы льготного кредитования для предприятий и физических лиц».

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,1 миллиона физических лиц и около 65 тысяч корпоративных клиентов.