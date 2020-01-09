Кубанские медики 5 лет борются за возможность пациентки ходить самостоятельно

9 Янв. 2020 2020-01-09T20:45:56+03:00

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В детстве у 27-летней теперь уже постоянной подопечной медиков девушки был диагностирован сахарный диабет. Со временем заболевание осложнилось. Теперь у девушки синдром диабетической стопы Шарко – это патология, при которой наблюдается выраженная деформация. В запущенных случаях это ведет к ампутации. Именно такая ситуация сложилась 5 лет назад, когда пациентке было всего 22 года.

Но тогда сочинские медики от ампутации отказались, решили вылечить. 3-часовая операция прошла успешно, больной сохранили опороспособность стопы.

Летом 2019 года женщина невольно оступилась, после чего у нее начало развиваться обширное мягкотканое образование на стопе. На протяжении полугода заболевание прогрессировало, а затем снова привело на больничную койку.

- Хирургам отделения раневой инфекции ГБ№4 снова предстояло бороться с диабетической остеоартропатией. Лечением пациентки занималась мультидисциплинарная бригада, в состав которой входили кардиологи, эндокринологи, хирурги, - рассказали в краевом минздраве.

Сама пациентка призналась, в тот раз шла на операцию со спокойной душой, потому что была уверена и в профессионализме врачей клиники, и в том, что они сделают все возможное, чтобы не допустить ампутацию.

И спокойствие ее было не случайным: операция по спасению стопы прошла успешно. В ходе хирургического лечения мягкотканое образование было удалено, раневой дефект ушит.

Благодаря стараниям всей мультидисциплинарной бригады удалось сохранить опорную функцию стопы и сегодня девушка может снова передвигаться самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU