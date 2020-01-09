Сочи в первые дни января посетили полмиллиона человек

9 Янв. 2020 2020-01-09T22:52:01+03:00

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По итогам первой декады января зимний курортный Сочи посетили 524 тысячи человек. Это почти на 20 тысяч человек больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

- Большая часть гостей выбрала горный кластер. Здесь предпочли отдохнуть около 339 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Там же сообщили, что в новогодние и рождественские праздники на курорте прошло более 60 массовых мероприятий. На Красной Поляне, как и в прошлом году, вновь отметился фестиваль Live Fest. Его посетили около девяти тысяч туристов.

Мероприятия в прибрежной зоне посетили более 74 тысяч гостей, что на 10 тысяч больше, чем в 2019 году. Самыми массовыми и зрелищными из них стали матчи Континентальной хоккейной лиги. На состязании пришли посмотреть 29 тысяч человек. Лед понравился сочинским туристам, так что ледовое шоу Ильи Авербуха набрало практически столько же зрителей – 25 тысяч человек.

В новогоднюю ночь на площади Флага собрались почти 8 тысяч жителей и гостей курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU