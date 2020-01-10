В Краснодарском крае пройдет Чемпионат мира по санному спорту

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:28:07+03:00

Заявки на участие подали более 250 человек

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В Краснодарском крае состоится первый в истории России Чемпионат мира по санному спорту. Соревнования пройдут на Красной Поляне с 14 по 16 февраля.

- Заявки на участие в чемпионате подали более 250 человек, среди них 150 спортсменов, 50 тренеров, руководители делегаций и другие официальные лица, представляющие более чем 20 стран, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сборную страны представят многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира и олимпийских наград.

Возле центра санного спорта на время соревнований будет организована бесплатная парковка. Также каждые полчаса от Красной Поляны будут курсировать бесплатные шаттлы.

Напомним, спорткомплекс в Краснодаре готов наполовину. В 2020-м на завершение объекта выделят 340 млн из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU