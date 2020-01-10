В Краснодарском крае пройдет Чемпионат мира по санному спорту
В Краснодарском крае состоится первый в истории России Чемпионат мира по санному спорту. Соревнования пройдут на Красной Поляне с 14 по 16 февраля.
- Заявки на участие в чемпионате подали более 250 человек, среди них 150 спортсменов, 50 тренеров, руководители делегаций и другие официальные лица, представляющие более чем 20 стран, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Сборную страны представят многократные чемпионы мира и Европы, обладатели Кубков мира и олимпийских наград.
Возле центра санного спорта на время соревнований будет организована бесплатная парковка. Также каждые полчаса от Красной Поляны будут курсировать бесплатные шаттлы.
Напомним, спорткомплекс в Краснодаре готов наполовину. В 2020-м на завершение объекта выделят 340 млн из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU