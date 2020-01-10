2020-01-10T07:46:26+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе на саночных склонах за новогодние праздники пострадали 23 человека

В основном это жители Краснодарского края и Ростова-на-Дону
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/01_mchs_raФото: instagram.com/01_mchs_ra
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В новогодние выходные, с 1 по 8 января, сотрудники Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России помогли 23 туристам.

- Люди получили травмы при катании на надувных санках на склонах турбаз «Азиш-Тау», ООО «Вояж» и «Седьмое небо» Апшеронского района. Пострадавшие в основном жители Краснодарского края и города Ростова-на-Дону, - сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.

На месте им была оказана первая медицинская помощь, а после туристов транспортировали к автомобильной дороге и направили в больницу республики.

Но без жертв не обошлось. 6 января в районе Большой Азишской пещеры, на смотровой площадке, сорвалась с обрыва жительница Воронежа. Она решила сфотографироваться на этом впечатляющем фоне. Для того чтобы фото получилось эффектнее, она подошла к самому обрыву вершины. Но не удержала равновесие и упала вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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