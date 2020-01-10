В Краснодаре откроется выставка «Живописные параллели»

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:09:28+03:00

Будут представлены работы художниц Юлии Кудиной и Мадины Павлюк

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В Краснодаре в Муниципальном концертном зале КМТО «Премьера» 11 января откроется новая выставка «Живописные параллели».

- В экспозиции будут представлены работы Юлии Кудиной и Мадины Павлюк. Они являются членами Союза художников России и Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, участницы городских, региональных, всероссийских и международных выставок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Выставка «Живописные параллели» познакомит зрителя с более чем 50 работами авторов. Картины были созданы Юлией Кудиной и Мадиной Павлюк в 2014-2019 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU