В Краснодаре пройдут региональные соревнования по прыжкам на батуте

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:37:13+03:00

Участие в них примут около 500 человек

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В краевой столице пройдут региональные соревнования по прыжкам на батуте. Это командное первенство и личный Кубок.

Состязания стартуют 15 января, в них примут участие около 500 батутистов. Спортсмены будут соревноваться в индивидуальных и синхронных прыжках, а также на академической дорожке и двойном минитрампе. Возраст участников - от 9 лет и старше.

- Сильнейшие ребята представят регион на окружных, а также национальных чемпионатах и первенствах, – уточнили в министерстве физической культуры и спорта края.

- Организатор соревнований - региональный Центр олимпийской подготовки по прыжкам на батуте. Турниры включены в единый календарный план министерства спорта Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае пройдет Чемпионат мира по санному спорту. Заявки на участие подали более 250 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU