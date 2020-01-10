2020-01-10T08:37:13+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдут региональные соревнования по прыжкам на батуте

Участие в них примут около 500 человек
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минспорта Краснодарского краяФото: минспорта Краснодарского края
Изменить размер текста:

В краевой столице пройдут региональные соревнования по прыжкам на батуте. Это командное первенство и личный Кубок.

Состязания стартуют 15 января, в них примут участие около 500 батутистов. Спортсмены будут соревноваться в индивидуальных и синхронных прыжках, а также на академической дорожке и двойном минитрампе. Возраст участников - от 9 лет и старше.

- Сильнейшие ребята представят регион на окружных, а также национальных чемпионатах и первенствах, – уточнили в министерстве физической культуры и спорта края.

- Организатор соревнований - региональный Центр олимпийской подготовки по прыжкам на батуте. Турниры включены в единый календарный план министерства спорта Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае пройдет Чемпионат мира по санному спорту. Заявки на участие подали более 250 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ейске пройдет региональный хоккейный турнир «Золотая шайба»
Краснодарский край представит 33 команды на международном фестивале «КиВиН-2020»
В Белореченском районе гендиректор предприятия подозревается в хищении полезных ископаемых
В Каневском районе бывший директор кинотеатра «Космос» незаконно присвоил 167 тысяч рублей
В Геленджике снесли кафе-самострой «Туя»
В Краснодаре открылась выставка «Антарктида. 200 лет»
В Новороссийске опрокинулась отечественная легковушка
Кубанские хирурги спасли женщину, восстановив кровоток в артериях кишечника
На Кубани нашли пропавшую неделю назад 13-летнюю школьницу из Пятигорска
В Сочи задержали закладчика наркотиков
В Краснодаре пройдут региональные соревнования по прыжкам на батуте
В Краснодаре откроется выставка «Живописные параллели»
В Апшеронском районе на саночных склонах за новогодние праздники пострадали 23 человека
В Краснодарском крае пройдет Чемпионат мира по санному спорту
Сочи в первые дни января посетили полмиллиона человек
Кубанские медики 5 лет борются за возможность пациентки ходить самостоятельно
Аттракционы на главной площади Краснодара будут работать до конца месяца
На Кубани стартует прием заявок на вакансии в рамках программы «Земский учитель»
На Кубани подорожал проезд в электричках
В Геленджике при ремонте школы подрядчик решил нажиться на бюджетных деньгах
На Кубани 105 управляющих компаний лишились лицензий из-за нарушений
Спорткомплекс в Краснодаре готов наполовину
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Зрителей Wink ожидает сразу пять кинопремьер в январе
РНКБ завершил объединение с «Крайинвестбанком»