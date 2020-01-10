2020-01-10T09:47:29+03:00
Происшествия

В Сочи задержали закладчика наркотиков

С собой у злоумышленника было несколько пакетов с порошком белого цвета
Александра ПОДУШКО
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В Сочи задержали закладчика наркотиковВ Сочи задержали закладчика наркотиковФото: Архив "КП"
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В Сочи сотрудники полиции на одном из объектов транспортной инфраструктуры курорта задержали мужчину. Он пытался осуществить закладку наркотиков.

Молодого человека обыскали. У него нашли несколько пакетов с порошком белого цвета. Их направили на экспертизу. Было установлено, что это метилэфедрон общей массой более 14 граммов.

- В отношении 36-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО

Напомним, в Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали троих граждан за кражи. В новогодние праздники сотрудники выезжали на вызовы более 1000 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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