На Кубани нашли пропавшую неделю назад 13-летнюю школьницу из Пятигорска
13-летнюю девушку из Пятигорска искали несколько дней. С 3 по 4 января она ушла из дома и не вернулась. Уголовное дело по факту ее исчезновения следователи возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с похищением человека).
Вечером 9 января ее нашли. Это произошло благодаря слаженной работе СКР, МВД, волонтеров и добровольцев. Сейчас подростка везут обратно в Пятигорск. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении девочки совершено не было.
- Все обстоятельства исчезновения выяснит следователь СКР. Он допросит школьницу, - пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.
Сообщается, что 13-летнюю девочку нашли в Новороссийске.
ИСТОЧНИК KP.RU