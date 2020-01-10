2020-01-10T10:05:16+03:00
Происшествия

На Кубани нашли пропавшую неделю назад 13-летнюю школьницу из Пятигорска

По предварительным данным, никаких преступлений в отношении девочки совершено не было
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба СКР по Ставропольскому краюФото: пресс-служба СКР по Ставропольскому краю
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13-летнюю девушку из Пятигорска искали несколько дней. С 3 по 4 января она ушла из дома и не вернулась. Уголовное дело по факту ее исчезновения следователи возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с похищением человека).

Вечером 9 января ее нашли. Это произошло благодаря слаженной работе СКР, МВД, волонтеров и добровольцев. Сейчас подростка везут обратно в Пятигорск. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении девочки совершено не было.

- Все обстоятельства исчезновения выяснит следователь СКР. Он допросит школьницу, - пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

Сообщается, что 13-летнюю девочку нашли в Новороссийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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