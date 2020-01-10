Кубанские хирурги спасли женщину, восстановив кровоток в артериях кишечника

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:01:30+03:00

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В краевую клиническую больницу № 2 поступила женщина с острыми болями в животе. Врачи сделали ей КТ (Компьютерная томография). Основываясь на данных анамнеза, они быстро поставить пациентке верный диагноз - острая мезентериальная ишемия. Это полное перекрытие кровотока в верхней брыжеечной артерии.

- Врачи решили выполнить диагностическую ангиографию сосудов брюшной полости. Кровоток в верхней брыжеечной артерии полностью восстановился. Пациентка избежала открытого хирургического лечения и последующих осложнений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Напомним, кубанские медики 5 лет борются за возможность пациентки ходить самостоятельно. Хирурги городской больницы №4 города Сочи пытаются вновь поставить на ноги молодую девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU