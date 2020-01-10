В Краснодаре открылась выставка «Антарктида. 200 лет»

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:54:10+03:00

На ней представлены картографические материалы, фотографии о буднях полярников

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В музее имени Фелицына открылась выставка «Антарктида. 200 лет». На ней представлены картографические материалы, фотографии о буднях полярников, редкие книги, документы и дневники, значки и открытки.

- Выставка посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Отдельная витрина посвящена дневникам и книге врача-полярника Геннадия Анатольевича Шальопа «На самом дальнем Юге». Также представлена личная коллекция одной из участниц единственного в мире женского научно-спортивного отряда «Метелица» Светланы Гурьевой. В одном из стеллажей находится макет британского корабля 1776 года.

Выставка «Антарктида. 200 лет» будет работать до 15 марта.

Напомним, в Краснодаре откроется выставка «Живописные параллели». Будут представлены работы художниц Юлии Кудиной и Мадины Павлюк.

ИСТОЧНИК KP.RU