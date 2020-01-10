В Краснодаре открылась выставка «Антарктида. 200 лет»
В музее имени Фелицына открылась выставка «Антарктида. 200 лет». На ней представлены картографические материалы, фотографии о буднях полярников, редкие книги, документы и дневники, значки и открытки.
- Выставка посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Отдельная витрина посвящена дневникам и книге врача-полярника Геннадия Анатольевича Шальопа «На самом дальнем Юге». Также представлена личная коллекция одной из участниц единственного в мире женского научно-спортивного отряда «Метелица» Светланы Гурьевой. В одном из стеллажей находится макет британского корабля 1776 года.
Выставка «Антарктида. 200 лет» будет работать до 15 марта.
Напомним, в Краснодаре откроется выставка «Живописные параллели». Будут представлены работы художниц Юлии Кудиной и Мадины Павлюк.
ИСТОЧНИК KP.RU