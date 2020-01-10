2020-01-10T10:49:09+03:00
Общество

В Геленджике снесли кафе-самострой «Туя»

Демонтаж проводился по иску администрации города-курорта
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФССП по краюФото: УФССП по краю
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Кафе «Туя» располагалось на улице имени Луначарского в Геленджике. Судебные приставы проконтролировали работы по демонтажу капитального строения. Снос проводился в рамках исполнения решения суда по иску администрации города-курорта.

Владельца кафе обязали снести здание своими силами и за собственный счет. Несмотря на штрафы, взыскание исполнительского сбора должник самостоятельно демонтаж не осуществил.

- В результате кафе разобрали за счет бюджета, а после с нарушителя взыщут сумму затрат на работы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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