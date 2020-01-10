В Каневском районе бывший директор кинотеатра «Космос» незаконно присвоил 167 тысяч рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:04:07+03:00

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Прокуратура Каневского района провела проверку исполнения бюджетного законодательства.

Было установлено, что в 2019 году бывший директор кинотеатра «Космос» заключил фиктивные муниципальные договоры на выполнение ремонтных работ в помещении здания на сумму свыше 167 тысяч рублей.

- Деньги мужчина получил на основании недостоверных документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту материалы проверки направлены в территориальный орган следственного комитета. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

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ИСТОЧНИК KP.RU